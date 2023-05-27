"تحفة معمارية".. كيف عبّر ضيوف الرحمن عن إعجابهم بـ"الرواق السعودي"؟

أشاد عدد من المعتمرين بمشروع "الرواق السعودي" داخل المسجد الحرام، وبروعة تصميمه الهندسي، معتبرين إياه تحفةً معمارية تدمج العناصر التراثية بالهندسة المعمارية الحديثة؛ حيث جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تدشين المشروع إثر الموافقة الكريمة على تسميته وتدشينه؛ لخدمة ضيوف الرحمن ورفع الطاقة الاستيعابية للبيت العتيق.
وقال المعتمر محمد كسبة من جمهورية السودان: إن ما شهده المسجد الحرام من تطوّر في العمارة الإسلامية والتوسعات العملاقة، يعدُّ أكبر وأضخم التوسعات التي جاءت في الإسلام على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن الدور الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يستحقُّ أن يسجل في التاريخ، موضحًا أن "الرواق السعودي" أسهم في استيعاب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، ووفّر لهم مشاهدة الكعبة وصحن الطواف بشكل مباشر، كما يضمن أداء قاصدي المسجد الحرام عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح المعتمر فيصل أبو فياض، من دولة الهند، أن "الرواق السعودي" يزخر بفن العمارة الإسلامية الحديثة والمدعمة بالرخام الطبيعي والزخرفة الهندسية والمعمارية والإضاءات المتوهجة، التي وضعت عمق التراث الإسلامي في رحاب المسجد الحرام.
وأشار المعتمر سعيد أحمد، من جمهورية مصر، بـ"الرواق السعودي"، وعدّه تحفة معمارية تدمج العناصر التراثية بالهندسة المعمارية الحديثة، ويوفر جميع الخدمات من ماء زمزم المبارك وعدد من المشربيات المنتشرة على طول الرواق، كما لفت إلى أن وجود المصليات الموزعة على جنبات الرواق يسهل على المصلين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، داعيًا لولاة الأمر، رعاهم الله، بجزيل العطايا ووافر النعم.