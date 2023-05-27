"تحفة معمارية".. كيف عبّر ضيوف الرحمن عن إعجابهم بـ"الرواق السعودي"؟

وقال المعتمر محمد كسبة من جمهورية السودان: إن ما شهده المسجد الحرام من تطوّر في العمارة الإسلامية والتوسعات العملاقة، يعدُّ أكبر وأضخم التوسعات التي جاءت في الإسلام على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن الدور الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما يستحقُّ أن يسجل في التاريخ، موضحًا أن "الرواق السعودي" أسهم في استيعاب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، ووفّر لهم مشاهدة الكعبة وصحن الطواف بشكل مباشر، كما يضمن أداء قاصدي المسجد الحرام عباداتهم بكل يسر وسهولة.