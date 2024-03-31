القطيف.. خمسيني كاد يفقد نظره بسبب خوص النخل وهكذا تم إنقاذه

نجح فريق طبي في مستشفى القطيف المركزي، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في إعادة نظر لرجل تعرَّض لإصابة بليغة.
وأوضح الاستشاري طه سنبل، رئيس قسم العيون في شبكة القطيف الصحية، أنه تم استقبال حالة تعرض رجل في العقد الخامس من عمره لإصابة في عينه من خلال خوص النخيل، أثناء ممارسة عمله الزراعي، وقد تسببت في تمزق القرنية وعدسة العين، وتسبب في التهاب شديد وفقده البصر.
وأضاف رئيس قسم العيون في شبكة القطيف الصحية أنه "تم الإجراء الطبي على ثلاث مراحل، بحيث أجريت العملية الأولى تحت التخدير الشامل لمدة خمسة وأربعين دقيقة تقريباً، تم من خلالها تخييط القرنية وتنظيف الحجرة الأمامية وإزالة العدسة والماء الأبيض، فيما أجريت العملية الثانية تحت التخدير الموضعي وذلك لإزالة الخيوط من القرنية، والعملية الثالثة تمت تحت التخدير الشامل وتم فيها زراعة عدسة مكونة من ثلاث قطع، تكللت بعدها العملية للنجاح، وذلك بتحسن البصر وعودته طبيعياً".
وأكد "سنبل" على ضرورة استخدام نظارة حماية العين للمزارعين والعمالة وفي حال أي طارئ أو إصابة بالعين التوجه مباشرة لطوارئ العيون بالقطيف المركزي.