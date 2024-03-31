القطيف.. خمسيني كاد يفقد نظره بسبب خوص النخل وهكذا تم إنقاذه

وأوضح الاستشاري طه سنبل، رئيس قسم العيون في شبكة القطيف الصحية، أنه تم استقبال حالة تعرض رجل في العقد الخامس من عمره لإصابة في عينه من خلال خوص النخيل، أثناء ممارسة عمله الزراعي، وقد تسببت في تمزق القرنية وعدسة العين، وتسبب في التهاب شديد وفقده البصر.