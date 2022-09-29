خطوة 2022.. أضخم تجمع مهني محليًّا وإقليميًّا يدشن نسخته الثامنة بالرياض

انطلق في الرياض معرض ومؤتمر "خطوة للتوظيف 2022" في نسخته الثامنة، والذي يفتح أبوابه كأضخم تجمع مهني محليًّا إقليميًّا ليقدم تجربة نوعية تضم أكثر من 70 جهة محلية وعالمية مشاركة، من مختلف الهيئات الحكومية والمشروعات الوطنية الكبرى والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والاستشارات والتطوير وغيرها.
ويقدم هذا التجمع المهني الذي يُعد الأكثر شموليةً، مفهومًا جديدًا في معارض التوظيف حيث يوفر لزواره أحدث الحلول الرقمية التي تساهم في صناعة رحلة ممتعة في البحث عن العمل.
ويفتح المعرض أبوابه هذا العام لأول مرة لبنات وأبناء الوطن على حد سواء بعد أن ساهم في توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للسعوديات خلال الأعوام السبعة الماضية من خلال عارضيه وشركائه.
ويضم معرض "خطوة" هذا العام، نخبة من المتحدثين ورواد الأعمال السعوديين والعالميين، الذين يناقشون مختلف تحديات قطاع التوظيف ومستقبله وتأثره سلبًا أو إيجابًا بالذكاء الاصطناعي، وآليات استقطاب الكوادر وغيرها من الموضوعات الأكثر محورية في القطاع.
وقال خالد الصالح الرئيس التنفيذي لشركة "جلو وورك" المنظمة للمعرض: "لقد بدأ هذا المعرض في نسخته الأولى عام 2013، واليوم بفضل الله نفتتح نسخته الثامنة، بوجود أكثر من 70 عارضًا من مختلف القطاعات الحكومية يعرضون آلاف الفرص الوظيفية، وقد تم تسجيل أكثر من 30 ألف طلب عبر الموقع الإلكتروني حتى صباح يوم الافتتاح، ويُتوقع أن يتجاوز زوار المعرض لهذا العام الـ60 ألف زائر في تجمع مهني رقمي؛ حيث إن زوار المعرض من الباحثين عن عمل لن يحملوا أوراقًا وسِيَرًا ذاتية؛ بل من خلال الـ"كيو آر كود" يحمل جميع معلوماتهم وبياتهم خلال رحلة بحث ممتعة عن العمل؛ بحيث تتمكن الشركات من تلقي تلك المعلومات إلكترونيًّا؛ مما يساعدها في تحديد احتياجاتها من الكوادر الوظيفية بشكل أسهل.
وأضاف "الصالح": يعقد المعرض هذا العام أكثر من 50 ورشة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 60 خبيرًا ومستشارًا يقدمون جلسات إرشادية مجانية تساعد الباحثين عن عمل، في كيفية تقديم أنفسهم وبناء سيرهم الذاتية وبداية المستقبل الوظيفي.
من جانبه قال نايف الغصون مدير إدارة استقطاب الكفاءات في "STC" السعودية: نحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض النوعية التي نستطيع من خلالها استقطاب أفضل الكوادر سواء حديثي التخرج أو الباحثين عن التدريب التعاوني أو التدريب الصيفي أو أصحاب الخبرات، ولدينا عدد من البرامج المخصصة لحديثي التخرج، كما نستقطب سويًّا أكثر من 400 حديث تَخَرّج في مختلف التخصصات ومن معظم الجامعات، وندرب في برامج التدريب التعاوني أكثر من 300 طالب وطالبة سنويًّا، كما نقدم عددًا من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، ونسلط الضوء من خلالها على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.
ويفتح المعرض أبوابه على مدى 3 أيام حتى الـ10م ليرحّب بآلاف الطامحين من الباحثين عن عمل ضمن تجمع مهني نوعي.