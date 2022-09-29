خطوة 2022.. أضخم تجمع مهني محليًّا وإقليميًّا يدشن نسخته الثامنة بالرياض

من جانبه قال نايف الغصون مدير إدارة استقطاب الكفاءات في "STC" السعودية: نحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض النوعية التي نستطيع من خلالها استقطاب أفضل الكوادر سواء حديثي التخرج أو الباحثين عن التدريب التعاوني أو التدريب الصيفي أو أصحاب الخبرات، ولدينا عدد من البرامج المخصصة لحديثي التخرج، كما نستقطب سويًّا أكثر من 400 حديث تَخَرّج في مختلف التخصصات ومن معظم الجامعات، وندرب في برامج التدريب التعاوني أكثر من 300 طالب وطالبة سنويًّا، كما نقدم عددًا من الدورات التدريبية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، ونسلط الضوء من خلالها على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي.