اليوم.. بدء المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد إلى غار حراء

وكانت "سبق" قد نشرت تفاصيل في العاشر من شهر سبتمبر من العام الميلادي الماضي تحت عنوان "يغير آلية الصعود إلى جبل النور.. مشروع مرتقب يُثري مكة سياحيًّا وثقافيًّا" جاء فيه: أن مشروع "حي حراء" الثقافي يحتوي على مركز لاستقبال الزوار ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف للقرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي، ويحوي مجموعة من أنفَس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.