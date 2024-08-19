"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والباحة وحائل ونجران والشرقية وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد رياحًا شديدة على الجموم وبحرة الكامل وخليص والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وينبع النخل حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط السليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الزلفي والغاط والمجمعة حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.