"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وينبع النخل حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.