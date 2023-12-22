في ضربتين منفصلتين.. "الزكاة" تُحبط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 آلاف جرام "شبو"

وأوضحت الهيئة، أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الحديثة من إحباط محاولة تهريب 117,210 حبوب كبتاجون، عُثر عليها مخبأةً في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب 6,170 جراماً من مادة الشبو عُثر عليها مخبأة داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.