حلت ساعة الصفر.. فرق "الصحي التطوعي" تتدفق إلى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

وتنفذ الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه السادس عشر؛ تحت إشراف وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهلال الأحمر، استمراراً لاستثمار أبناء وبنات هذا الوطن العظيم لتقديم الرعاية الصحية للحجيج في كل عام، مستهدفين رفع الوعي الصحي وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الحجاج. وتحقيق التكامل والمشاركة الفعالة مع القطاعين الحكومي والخاص، وبين القطاع الخيري والحكومي.