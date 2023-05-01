بدايةٌ مبكرة للبوارح.. نشاط متوقع على دول الخليج خلال الأيام القادمة والذروة نهاية الأسبوع

تَوقعت قراءات الخرائط الجوية، بدايةً مبكرة لرياح البوارح على دول الخليج خلال الأيام القادمة؛ بسبب سيطرة كتلة هوائية معتدلة الحرارة شمال شبه الجزيرة العربية تزامنًا مع بداية تعمق المنخفضات الجوية الحرارية جنوب شرق المملكة.
ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تهب رياح البوارح الجافة على جنوب العراق فالكويت، بدءًا من اليوم الاثنين الأول من مايو، وتتسبب في إثارة بعض الأتربة والغبار وخاصة في المناطق الصحراوية.
ويتزايد نشاطها يوم الثلاثاء على جنوب شرق العراق والكويت، ومن ثم قطر والبحرين، وصولًا لشرقي المملكة، وتنكسر غربًا حتى جنوب منطقة الرياض إداريًّا، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
أما نهاية الأسبوع الحالي -وفق "طقس العرب"- فيُتوقع أن يبلغ نشاط البوارح ذروته؛ بحيث يطال تأثيرها كافة دول الخليج العربي بما فيها الكويت وقطر والبحرين والإمارات وشرق وجنوب السعودية، وتتسبب في حدوث عواصف غبارية في بعض المناطق، بالإضافة إلى اضطراب في مياه الخليج العربي. كما يُحتمل أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من سلطنة عمان.
وتتسبب رياح البوارح في خنق تقدم المد الرطوبي القادم من بحر العرب؛ مما يؤدي إلى ضعف فرص الأمطار في أغلب أجزاء دول الخليج عدا أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، والتي ستكون بمنأى عن نشاط رياح البوارح.
ومن أهم سمات البوارح أنها تنشط ظهرًا وتهدأ ليلًا.