بدايةٌ مبكرة للبوارح.. نشاط متوقع على دول الخليج خلال الأيام القادمة والذروة نهاية الأسبوع

أما نهاية الأسبوع الحالي -وفق "طقس العرب"- فيُتوقع أن يبلغ نشاط البوارح ذروته؛ بحيث يطال تأثيرها كافة دول الخليج العربي بما فيها الكويت وقطر والبحرين والإمارات وشرق وجنوب السعودية، وتتسبب في حدوث عواصف غبارية في بعض المناطق، بالإضافة إلى اضطراب في مياه الخليج العربي. كما يُحتمل أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية من سلطنة عمان.