بمشاركة أكثر من 1000 متطوّع.. أمين العاصمة المقدسة يدشن مبادرة "وطهر بيتي"

برعاية أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبد العزيز الداود، انطلقت، اليوم، المرحلة الأولى للمبادرة التطوعية "وطهر بيتي" لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ، بمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة، على مدار 3 أيام، وبالشراكة المجتمعية مع شركة كِدانة للتنمية والتطوير.
وشملت المبادرةُ العديدَ من الأنشطة التطوعية الهادفة إلى تنظيف وتجهيز مواقع المشاعر المقدسة؛ مثل صعيد عرفات ومنى ومزدلفة، بالإضافة إلى معالجة التشوهات البصرية وصيانة المرافق العامة وتجهيزها لتلبية احتياجات الحجاج.
كما تضمّنت مهامُّ المبادرة جمعَ النفايات وتطهير المناطق وتوزيع أدوات النظافة وتحسين البيئة العامة، وتعزيز الإصحاح البيئي، بالشراكة المجتمعية مع شركة كِدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، ومشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة للأعمال التطوعية.
من جهته عبر أمين العاصمة المقدسة عن تقديره لجميع المتطوعين المشاركين في هذه المبادرة، مؤكدًا على أهمية العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية، التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسك الحج.