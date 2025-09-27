"الإيكاو" تجدد عضوية المملكة حتى 2028 بعد فوزها بـ175 صوتًا لتواصل حضورها القيادي عالميًا

جددت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عضوية المملكة العربية السعودية في مجلسها التنفيذي للفترة 2026 – 2028م، بعد أن حصدت 175 صوتًا من أصل 184 دولة مشاركة في عملية التصويت، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الـ42 للمنظمة التي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية.
وبهذا الفوز التاريخي، تواصل المملكة عضويتها في مجلس الإيكاو منذ عام 1986، ضمن 36 دولة تُعد من أبرز القوى المؤثرة في صناعة الطيران، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور الريادي للمملكة ومكانتها كصوت مؤثر يسهم في رسم سياسات وتوجهات الطيران المدني عالميًا.
ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بأهمية هذا الفوز بالنسبة للمملكة، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ورؤية سمو ولي العهد في ترسيخ مكانة المملكة كقوة مؤثرة عالميًا في قطاع الطيران. وأشار إلى أن هذا التصويت يمثل إشادة بجهود المملكة لتكون مركزًا محوريًا للربط الجوي بين القارات الثلاث، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أن تجديد عضوية المملكة في المجلس للفترة 2026 – 2028 يجسد التقدير الكبير الذي تحظى به دوليًا، ويعكس دورها في دعم مبادرات الطيران المدني العالمي. وأوضح أن المملكة قدمت خلال الجمعية العمومية الحالية 31 ورقة عمل ومبادرات في مجالات السلامة والاستدامة والأمن وتجربة المسافر، إلى جانب دعمها المالي لمبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب".
ويؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في السعودية كدولة قادرة على التأثير والتغيير في سياسات الطيران المدني الدولي، بفضل التزامها بتطبيق أعلى الممارسات والمعايير العالمية، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع شبكة رحلاتها لتصل إلى 250 وجهة عالمية، ومضاعفة أعداد المسافرين بحلول عام 2030.
يذكر أن منظمة "الإيكاو" تأسست عام 1944 كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف تطوير الطيران المدني العالمي، وتعزيز أمنه وسلامته وكفاءته، مع الاهتمام بالاستدامة وحماية البيئة.