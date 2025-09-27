"الإيكاو" تجدد عضوية المملكة حتى 2028 بعد فوزها بـ175 صوتًا لتواصل حضورها القيادي عالميًا

وبهذا الفوز التاريخي، تواصل المملكة عضويتها في مجلس الإيكاو منذ عام 1986، ضمن 36 دولة تُعد من أبرز القوى المؤثرة في صناعة الطيران، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور الريادي للمملكة ومكانتها كصوت مؤثر يسهم في رسم سياسات وتوجهات الطيران المدني عالميًا.