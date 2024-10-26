25 مليون دولار مساعدات غذائية لليمن.. اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان وبرنامج الأغذية العالمي

وسيجري بموجب الاتفاقية، تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13.798 طنًّا من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات، وتتضمن إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها 546.364 فردًا بشكل مباشر، و57.313 فردًا بشكل غير مباشر في محافظات: (الحديدة، والضالع، ومأرب، والبيضاء، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى).