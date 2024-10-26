25 مليون دولار مساعدات غذائية لليمن.. اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان وبرنامج الأغذية العالمي

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن، بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد في مدينة جدة.
ومثّل الجانبان في التوقيع: مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة للأبحاث الطبية والإنسانية الدكتور زياد بن أحمد ميمش، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي للعمليات كارل سكاو.
وسيجري بموجب الاتفاقية، تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13.798 طنًّا من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات، وتتضمن إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة، يستفيد منها 546.364 فردًا بشكل مباشر، و57.313 فردًا بشكل غير مباشر في محافظات: (الحديدة، والضالع، ومأرب، والبيضاء، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى).
يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، وتحقيقًا للأمن الغذائي.