أكثر من 800 ألف ريال غرامات على القطاع الصحي الخاص بالطائف خلال 3 أشهر

رصدت الشؤون الصحية بمحافظة بالطائف خلال الجولات الميدانية لإدارة الالتزام بالربع الثاني من العام الحالي 2023، العديد من المخالفات في الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية الخاصة.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" وليد الثقفي، أنه تم تنفيذ 535 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة؛ حيث تم رصد 18 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 830 ألف ريال.
وأضاف "الثقفي" لـ"سبق" أنه تم زيارة 651 منشأة صحية خاصة تقدم خدماتها في مجالات صحية مختلفة، وهدفت الزيارات التفتيشية إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتي من شأنها تقديم الخدمات الصحية بشكل آمن.