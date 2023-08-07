أكثر من 800 ألف ريال غرامات على القطاع الصحي الخاص بالطائف خلال 3 أشهر

وأضاف "الثقفي" لـ"سبق" أنه تم زيارة 651 منشأة صحية خاصة تقدم خدماتها في مجالات صحية مختلفة، وهدفت الزيارات التفتيشية إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتي من شأنها تقديم الخدمات الصحية بشكل آمن.