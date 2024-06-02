"أمانة الرياض" توقّع مذكرة تفاهم مع "شركة الطائرات المروحية"

وتعدُّ المذكرة امتدادًا للشراكات التي تعقدها الأمانة توافقًا مع رؤية السعودية 2030؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في إشراك القطاع الخاص، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار، متنوّعة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية؛ لخلق مدينة تنافسية، ورياض مزدهرة مستدامة.