"أمانة الرياض" توقّع مذكرة تفاهم مع "شركة الطائرات المروحية"

وقّعت أمانةُ منطقة الرياض مذكرةَ تفاهم مع شركة الطائرات المروحية، لاستخدام الأراضي مهابطَ للطائرات المروحية، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون للتنقل الجوي في مدينة الرياض.
اشتملت المذكرة على اتفاقيات لاستثمار الأراضي والعقارات البلدية التابعة للأمانة في مشروعات شركة الطائرات المروحية بما يتوافق مع الإجراءات والضوابط النظامية والقواعد التشغيلية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الاستثمار في مدينة الرياض؛ حيث شملت ثلاثة مواقع مهابط الطائرات المروحية في حريملاء وأشيقر والدرعية.
وتوزّعت المساحات باختلاف المواقع؛ إذ خصصت "مدينة الدرعية" مساحة أحد عشر ألف متر مربع، ومحافظة حريملاء "حافة العالم" بمساحة تسعة آلاف متر مربع، "مدينة أشيقر" بمساحة ثمانية آلاف وخمسمائة متر مربع.
كما تضمّنت الاتفاقيةُ تطويرَ فرص التعاون مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار وبناء الشراكات النوعية، إلى جانب إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية والتعاقدية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعدُّ المذكرة امتدادًا للشراكات التي تعقدها الأمانة توافقًا مع رؤية السعودية 2030؛ تحقيقًا لاستراتيجيتها في إشراك القطاع الخاص، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار، متنوّعة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية؛ لخلق مدينة تنافسية، ورياض مزدهرة مستدامة.