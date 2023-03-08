"الحقيل" يدشن الربط التقني بين "تطوير" و"إتمام".. تعزيزًا للشراكة التكاملية

ويأتي الربط التقني بين برنامج تمكين المطورين العقاريين، من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير" ومنصة مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"؛ بهدف تعزيز الشراكة التكاملية فيما بينهما؛ بما يسهم في أتمتة وتسريع تقديم الطلبات للاستفادة من خدمات برنامج "تطوير"؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها 70% نهاية 2030.