بلغة الأرقام.. "العُمري": قفزات تنموية ضخمة ورؤية قيادة طموحة نحو مستقبل المملكة

ولفت البروفيسور العُمري؛ إلى تحوُّل نوعي لم يحدث في تاريخ المملكة حيث انخفضت البطالة بين السعوديين لأرقامٍ قياسية مسجلة ٧.٧%؜ في الربع الرابع من ٢٠٢٣، وهذا التحسُّن اللافت يؤكّد قدرة الاقتصاد السعودي على توفير مزيدٍ من الوظائف الجيدة، واستدامة العمل الحكومي والخاص ورفع مشاركة الشباب السعودي، ومما لا شك فيه أن رؤية ٢٠٣٠ أحدثت زخماً كبيراً في المجتمع السعودي من نواحٍ مختلفة، فهناك نمو ضخم بقطاعات مثل السياحة والترفيه، وتحول رياضي كبير كان له الأثر في لفت الأنظار العالمية إلى التغيير الشامل التي تمر به المملكة