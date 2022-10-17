"العلوم والتقنية" تطرح 29 وظيفة شاغرة للجامعيين.. هنا الشروط

واشترطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المتقدم على هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، مع توافُر الخبرات والاشتراطات المطلوبة كافة حسبما هو موضَّح لكل وظيفة في بوابة التوظيف: https://careers.kacst.gov.sa/#collapseDetail