"العلوم والتقنية" تطرح 29 وظيفة شاغرة للجامعيين.. هنا الشروط

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توافُر عدد من الوظائف الإدارية والمساندة الشاغرة، المتاحة للتقديم للمؤهلين من حَمَلة درجة البكالوريوس (رجالاً ونساء) في التخصصات المطلوبة حسب شروط كل وظيفة.
وتضمَّن الإعلان (29) وظيفة مطروحة، شملت مهام أخصائيين في تخصصات مختلفة، ومهندسين في مجالات عدة، ومطوري برامج. فيما حددت فترة التقديم بدءًا من اليوم (21/ 03/ 1444 إلى 24/ 03/ 1444).
واشترطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المتقدم على هذه الوظائف أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، مع توافُر الخبرات والاشتراطات المطلوبة كافة حسبما هو موضَّح لكل وظيفة في بوابة التوظيف: https://careers.kacst.gov.sa/#collapseDetail