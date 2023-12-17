الأول من نوعه بالمنطقة.. EVIQ تطلق مركزاً للبحث والتطوير لشواحن السيارات الكهربائية بالرياض

وسيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دورٌ أساسيٌّ في دعم مهام الشركة، التي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة، كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل يُعد أيضاً خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثّل مركزاً لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.