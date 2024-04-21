تدشين نادي الابتكار السعودي تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع

دُشن في الرياض اليوم، النادي السعودي للابتكار -أحد أندية الهواة على منصة هاوي-، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق 21 أبريل، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للانضمام وتسجيل عضوية في النادي للاستفادة من مبادراته ومتابعة أهم أخباره.