مواطنون: لم نر أي أعمال لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة.. و"المغامسي" يجيب

كشف الدكتور سمير المغامسي، الأمين العام لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة، عن أن عمل الجمعية يعتمد على استجابة ومبادرة أهالي الأحياء، مبينًا أنه بإمكان أي حي من أحياء المدينة، عند رغبة أهاليه، تكوين مجلس للحي واختيار لجنة إدارته وفق النظام المعتمد من مجلس إدارة الجمعية، ثم تعمل الجمعية بالتعاون مع أمانة المنطقة على توفير المقر الملائم لمجلس الحي بعد تأمين ميزانية دعمه بالتعاون مع أهالي الحي.