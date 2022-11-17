مواطنون: لم نر أي أعمال لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة.. و"المغامسي" يجيب

كشف الدكتور سمير المغامسي، الأمين العام لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة، عن أن عمل الجمعية يعتمد على استجابة ومبادرة أهالي الأحياء، مبينًا أنه بإمكان أي حي من أحياء المدينة، عند رغبة أهاليه، تكوين مجلس للحي واختيار لجنة إدارته وفق النظام المعتمد من مجلس إدارة الجمعية، ثم تعمل الجمعية بالتعاون مع أمانة المنطقة على توفير المقر الملائم لمجلس الحي بعد تأمين ميزانية دعمه بالتعاون مع أهالي الحي.
جاء ذلك ردًا على استفسار "سبق" حول شكاوى مواطنين من عدم وجود أعمال للجمعية في بعض أحياء المدينة المنورة.
وقال الدكتور المغامسي لـ"سبق" إن الجمعية تقوم بدور الممكن والميسر للعمل الاجتماعي في كل حي يرغب سكانه بالمشاركة في العمل الاجتماعي وخدمة حيهم وتعزيز التواصل واللحمة الواحدة بينهم.
وكشف الأمين العام لجمعية مراكز أحياء المدينة المنورة عن أن الجمعية لديها 46 مجلس حي منتشرة في كل نواحي المدينة، مضيفًا: "نطمح بتفاعل أهالي المدينة والمهتمين فيها بالعمل والخدمة الاجتماعية للوصول إلى 60 مجلس حي حسب المستهدف بنهاية 2023م، وكذلك ملاعب الأحياء التي هي جزء من عمل مراكز الأحياء منتشرة في أغلب أحياء المدينة، ويجري الآن -بحسب توجيه سمو الأمير- إيجاد بدائل لإقامة ملاعب أخرى في الأحياء التي ليس فيها ملاعب، والإفادة عن ملاعب بعض مدارس التعليم في الأوقات المسائية".