أمانة جدة تهيئ المرافق والساحات العامة والواجهات البحرية بالتزامن مع الإجازة المطولة

هيأت أمانة محافظة جدة، المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، على امتداد كورنيش جدة، وذلك تزامناُ مع إجازة نهاية الأسبوع المطولة.
ويشمل ذلك واجهة "روشن البحرية" على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
كما اعتمدت الأمانة عددًاً من الفعاليات التي ستقام بحديقة الأمير ماجد، حيث تشهد إقبالًا من السكان والزائرين؛ للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة.
وأوضح مدير عام خدمة المجتمع، ماجد عمر السلمي، أنه ضمن تفعيل الأنشطة السياحية والترفيهية في الأماكن العامة فإن الأمانة تنفذ عدداً من الفعاليات بحديقة الأمير ماجد يومي الجمعة والسبت، اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً، متضمنه "مسرحاً للطفل" – "ألعاب تفاعلية" – "الرسوم والتلوين" – المعزوفات الموسيقية.