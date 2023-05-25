أمانة جدة تهيئ المرافق والساحات العامة والواجهات البحرية بالتزامن مع الإجازة المطولة

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع، ماجد عمر السلمي، أنه ضمن تفعيل الأنشطة السياحية والترفيهية في الأماكن العامة فإن الأمانة تنفذ عدداً من الفعاليات بحديقة الأمير ماجد يومي الجمعة والسبت، اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:30 مساءً، متضمنه "مسرحاً للطفل" – "ألعاب تفاعلية" – "الرسوم والتلوين" – المعزوفات الموسيقية.