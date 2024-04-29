بالصور.. مهرجان الورد الطائفي يسجل إقبالاً يفوق التوقعات

وسجل ممر الورود والزهور، وأكشاك بيع منتجات الورد، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الحكومية المشاركة، والمشتل الزراعي أكبر نسبة من الزوار، بينما جهزت الأمانة جميع جنبات المنتزه لاستيعاب أكبر عددٍ من الزوار، وكان الإقبال على أشده من الأسر لالتقاط الصور لأكبر سجادة زهور وورود أقامتها الأمانة في وسط المنتزه لدعم المهرجان، وتُعد هذه السجادة أكبر سجادة زهور حاكتها الأمانة في تاريخ مهرجانات الطائف على الإطلاق.