تفاعلًا مع "سبق".. شاهد مباشرة "إدارة النفايات" و"سيبكو" لموقع النفايات الطبية برفحاء

وتعدُّ هذه الجهة الثالثة التي تتفاعل مع خبر النفايات الطبية في رفحاء، الذي نشرتة "سبق" قبل يومين وأوردت تفاصيله كاملة؛ حيث باشر الموقعَ أمس كلٌّ من: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية، ولجنة الالتزام بصحة الشمالية، واتخذوا إجراءاتهم الرسمية، وذلك قبل أن يباشره اليوم المركز الوطني لإدارة النفايات.