بعد فعاليات أبرزت المشروعات السعودية الكبرى.. اختتام النسخة الدولية "2" من "واحة الإعلام" في باريس

وعلى مدى 3 أيام، استقبلت "واحة الإعلام" التي أقيمت في صالة "بافليون" بساحة فاندوم بالعاصمة الفرنسية، أكثر من 3000 زائر، خلال الفترة من 12 - 14 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق من 26 - 28 نوفمبر 2023م الجاري، حيث اختتمت الواحة مساء أمس أعمالها على أنغام الفوز والأغاني الوطنية المعبرة عن فرح جميع الزوار بفوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.