مسابقة "الفحل المنتج" محك حقيقي لتصدير الفرديات وعلامة تجارية لملاك الإبل

وكان نادي الإبل قد أعلن قبل أيام إعادة فتح التسجيل في هذه المسابقة إيمانًا منه بأهميتها في تنمية سلالات الإبل ذات الصفات الجمالية والحفاظ على موروثها وتشجيع ملاك الإبل المنتجين على تصدير فردياتهم أمام المستثمرين وتعزيز مكانتها من الناحية الاقتصادية والإنتاجية سواءً كان من "القعدان أو البكار".