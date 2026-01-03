120 طيرًا حرًا تتنافس في مسابقة الهدد بمهرجان شرورة الشتوي الثامن

وأكد عضو لجنة الصقور بالمهرجان، أسامة الصيعري، أن الهدف من هذه الفعاليات هو الحفاظ على الموروث الثقافي للصقارة وتطويره، وتمكين الصقارين وصقل مهاراتهم، إضافة إلى إحياء هذا الإرث العريق الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 9 آلاف سنة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات.