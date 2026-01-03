120 طيرًا حرًا تتنافس في مسابقة الهدد بمهرجان شرورة الشتوي الثامن

شهدت فعاليات هدد الصقور بمحافظة شرورة، المقامة ضمن مهرجان شرورة الشتوي الثامن، تنافسًا كبيرًا وتحديات مثيرة ومهارية بين المشاركين، وذلك عبر ثلاثة أشواط هي: شوط هدد الشواهين والجير، وشوط الحر والوكري، وشوط الملواح.
وتُقام المنافسات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بمشاركة أكثر من 100 طير، وبحضور مشاركين من مختلف مناطق المملكة.
وأكد عضو لجنة الصقور بالمهرجان، أسامة الصيعري، أن الهدف من هذه الفعاليات هو الحفاظ على الموروث الثقافي للصقارة وتطويره، وتمكين الصقارين وصقل مهاراتهم، إضافة إلى إحياء هذا الإرث العريق الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 9 آلاف سنة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات.
وأضاف أن هذه المنافسات الحماسية أسهمت في خلق أجواء من التحدي والإثارة بين المتسابقين والجماهير، ما جذب اهتمام المهتمين بهذه الرياضة التراثية.