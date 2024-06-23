"التفاني الصحي" في خدمة الحجاج.. قصة نجاح سعودية تتجلى في موسم الحج

وتجلت جهود وزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية لكل من احتاجها دون تمييز، و أبرز الدلائل على هذه الجهود كانت حالة 95 مريضاً لم يكن لديهم تصريح رسمي لأداء الحج، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة دون أي تفرقة، ولم تقتصر هذه الرعاية على فترة وجودهم في المشاعر المقدسة فحسب، بل امتدت لتشمل نقلهم جواً إلى العاصمة الرياض ومدن أخرى لاستكمال علاجهم.