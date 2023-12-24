"الموارد البشرية": بدء سرَيان توطين مِهَن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين مِهَن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية، اعتبارًا من اليوم الأحد 11/ 6/ 1445هـ الموافق 24/ 12/ 2023م، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقًا؛ وذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.