"صحة الشرقية" تعقد لقاء الامتيازات السريرية ورفع كفاءة أداء القطاع الصحي بالغرفة التجارية

استضافت غرفة الشرقية صباح أمس، لقاء اللجنة الفرعية للامتيازات السريرية بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم العريفي، وعدد من المسؤولين بصحة الشرقية، وأمين عام الغرفة المكلف خالد العتيبي ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة سعود الثميري، وعدد من ممثلي القطاع الصحي.
وتم -خلال اللقاء- استعراض برنامج الامتيازات السريرية، ورفع كفاءة أداء القطاع الصحي من خلال التصنيف المهني واعتماد المؤهلات للممارسين الصحيين وشرح مفهوم الامتيازات السريرية والغرض منه والضوابط المعتمدة، وكذلك تم طرح المهام والأدوار الرئيسية للجنة.
ويهدف البرنامج إلى التأكد من توفر المؤهلات العلمية والخبرات السريرية الكافية لدى الممارسين الصحيين في المنطقة، ومراقبة وخفض الامتيازات السريرية في حال وجود مخالفات في الأداء.
وأكد الدكتور إبراهيم العريفي خلال العرض المرئي، أهمية التأكد من توفر المؤهلات العلمية والخبرات السريرية الكافية لدى الممارسين الصحيين لرفع كفاءة أداء الفريق الطبي والمؤسسات الصحية.
وأوضح "العريفي" أن الغرض من الامتيازات السريرية، هو التأكد من أهلية جميع ممارسي المهنة والكادر الطبي، وأنه مُخول لمزاولة الإجراءات الطبية والعلاجات، التي يُعد مختصًّا فيه، وأنها تُمنح لكل ممارس مستقل مرخص، ضمن نطاق التدريب والخبرة والكفاءة لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الصحية السليمة وتطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.