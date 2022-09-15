"صحة الشرقية" تعقد لقاء الامتيازات السريرية ورفع كفاءة أداء القطاع الصحي بالغرفة التجارية

وأوضح "العريفي" أن الغرض من الامتيازات السريرية، هو التأكد من أهلية جميع ممارسي المهنة والكادر الطبي، وأنه مُخول لمزاولة الإجراءات الطبية والعلاجات، التي يُعد مختصًّا فيه، وأنها تُمنح لكل ممارس مستقل مرخص، ضمن نطاق التدريب والخبرة والكفاءة لتقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الصحية السليمة وتطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.