للمرة الأولى منذ 8 عقود.. علماء اليمن من مختلف المذاهب يؤدون الحج تحت خيمة واحدة

وأشاد الدكتور مراد القدسي، عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج. مشيرًا إلى أن العلماء هم صمام أمان لتحقيق الوحدة والائتلاف.. ومعتبرًا أن الخلاف السياسي والعسكري في اليمن لا يمثل الطائفة الزيدية. مشددًا على أن القتل والقتال بين المسلمين من كبائر الذنوب وأعظمها بعد الشرك بالله تعالى. مؤكدًا في هذا الصدد حرص الصادقين من علماء الزيدية، الذين يريدون ائتلافًا مع إخوانهم من أهل السُّنة في اليمن، على عدم الاقتتال، وأن نكون على سلام ووئام منذ أن ظهرت المذاهب في اليمن.