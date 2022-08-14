تعاون بين "صالح كامل الإنسانية" وجامعة الأمير مقرن لتقديم 25 منحة دراسية

أثمر التعاون التكاملي بين مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، عن توفير 25 منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في كلية الأعمال والسياحة بالجامعة، مع إمكانية توفير فرص التوظيف لخريجي هذه المنح في شركة البحر الأحمر للتطوير، دعماً للطلاب والطالبات من أبناء وبنات المملكة.