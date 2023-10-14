بـ120 مشاركًا و86 مُعَدة.. أمانة جدة تنفّذ فرضية لمواجهة أمطار غزيرة

وبيّنت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تُقَدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة، وتلافي الملاحظات المتكرر في كل موسم أمطار.