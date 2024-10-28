على غرار جمعيات فائض الطعام.. "المرشد" يطالب بإنشاء جمعية لفائض الملابس

ويعلق "المرشد": "الاجتهادات الشخصية لا يمكن أن تحقق النجاح المطلوب ولا يمكن أن تصل لكافة شرائح المجتمع، ولذلك فإن وجود جمعية رسمية تمتلك فروعاً في كافة مناطق المملكة تتولى هذا الأمر بشكل منظم يعتبر عملاً جليلاً يحقق المنفعة للمجتمع ويؤكد على التكافل الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.. انتشار جمعيات فائض الأطمعة وما حققته من حضور مهم ووعي لدى أفراد المجتمع الذين أدركوا مع الوقت ضرورة الحفاظ على فائض الأكل وعدم رميه في المهملات، يشير إلى ضرورة تفعيل جمعيات للاستفادة من فائض الملابس وتوزيعها على مستحقيها بدلاً من رميها أو تكديسها في الخزانات لتتحلل مع الوقت وتصبح غير صالحة للاستخدام".