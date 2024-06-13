قطار المشاعر المقدسة.. نموذج سعودي رائد لخدمة الحجيج والأفضل بين 24 مشروعًا عالميًّا.. وهنا كانت البداية

ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر، فبالإضافة إلى وصول هذا العدد الكبير من الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فإن وجود القطار أسهم في إزاحته لما يقارب الخمسين ألف حافلة ركاب من الطرق، وهو ما يخفض من الازدحام المروري، وكذلك يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.