"المرور" تطرح غدًا مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى الاثنين المقبل 28 أكتوبر، ويمكن المشاركة من خلال 4 خطوات بسيطة: الدخول إلى منصة "أبشر"، اختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، وأخيراً خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".