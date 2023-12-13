مسؤولون بالمدينة المنوّرة يرحبون ويباركون لـ "سلمان بن سلطان" بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة

رحّب عددٌ من مسؤولي ورجال المدينة المنوّرة بالأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة.
وقال الرئيس التنفيذي للتجمُّع الصحي بمنطقة المدينة المنوّرة عبدالرحمن الحربي: خالص التهاني والتبريكات للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة، سائلاً المولى له دوام التوفيق والسداد والإعانة في خدمة دينه ومليكه ووطنه ومدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
من ناحيته، قال عضو مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنوّرة نايف بن عودة الصاعدي: أبارك للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة، وأسأل الله أن يعينه.
كما بارك عضو مجلس الغرفة التجارية نايف مبيريك الجابري، للأمير سلمان بن سلطان، بمناسبة الثقة الملكية في تعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة، داعياً الله أن يوفقه في خدمة طيبة الطيبة وأهلها وزوّارها.