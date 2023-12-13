مسؤولون بالمدينة المنوّرة يرحبون ويباركون لـ "سلمان بن سلطان" بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة

من ناحيته، قال عضو مجلس الغرفة التجارية بالمدينة المنوّرة نايف بن عودة الصاعدي: أبارك للأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعيينه أميراً لمنطقة المدينة المنوّرة، وأسأل الله أن يعينه.