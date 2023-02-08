مدير تعليم جدة يفتتح برنامج "عام القهوة السعودية"

افتتح مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج عام القهوة السعودية، الذي تنظّمه إدارة النشاط الطلابي "بنين"، في فناء الإدارة، وسط حضور عدد من قيادات التعليم، ومشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأولياء الأمور.
وتضمّنت الفعاليات معرضًا فنيًّا وعرضًا مسرحيًّا ومرئيًّا يروي ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، وأنها أصبحت من أبرز العادات والتقاليد، وعنصرًا هامًّا في الموروث الشعبي السعودي، ورمزًا لقيم الكرم والضيافة.
واحتوت الخيمة التراثية التي نُصبت بهذه المناسبة، على أركان عدة؛ منها: ركن المعرفة الذي يروي تاريخ القهوة السعودية وامتدادها على مرّ الأزمان، وكذلك ركن صناعتها ومكوناتها وطريقة تحضيرها وتقديمها للضيوف.
كما استمتع الحضور باحتساء القهوة السعودية ومشاهدة ألوان مختلفة من الفلكلور الشعبي، تخلّلها عدد من القصائد الشعرية قدمها مجموعة من الطلاب بهذه المناسبة.