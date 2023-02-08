مدير تعليم جدة يفتتح برنامج "عام القهوة السعودية"

افتتح مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج عام القهوة السعودية، الذي تنظّمه إدارة النشاط الطلابي "بنين"، في فناء الإدارة، وسط حضور عدد من قيادات التعليم، ومشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأولياء الأمور.