شاهد.. انطلاق مسيرة بحرية بمحافظة ينبع احتفاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة

احتفلت محافظة ينبع مساء اليوم الاثنين باليوم الوطني عبر عدد من الفعاليات بشرم ينبع والمنطقة التاريخية وينبع النخل، وذلك بحضور ‎محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ووكيل المحافظة سالم السناني، وقائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء بحري ماجد عبدالله العثيمين، ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالرحمن السحيمي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية والشركات والأهالي، وجمع غفير من المواطنين.