شاهد.. انطلاق مسيرة بحرية بمحافظة ينبع احتفاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة

احتفلت محافظة ينبع مساء اليوم الاثنين باليوم الوطني عبر عدد من الفعاليات بشرم ينبع والمنطقة التاريخية وينبع النخل، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ووكيل المحافظة سالم السناني، وقائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء بحري ماجد عبدالله العثيمين، ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالرحمن السحيمي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية والشركات والأهالي، وجمع غفير من المواطنين.
وفي التفاصيل انطلقت مسيرة بحرية بمحافظة ينبع احتفاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة على شاطئ شرم ينبع، وشاركت الجهات الحكومية والفرق الشعبية في المسيرة، التي اشتملت على مشاركة 100 قارب وقاطرة ودباب بحري مكتسية باللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني، فيما ترددت إيقاعات السلام الوطني والأناشيد الوطنية، وشارك في المسيرة قِطع بحرية من قيادة حرس الحدود وميناء ينبع الصناعي وقوارب المتنزهين معبرين بطرق عدة عن احتفالهم باليوم الوطني، ومتميزين بالشعارات والعبارات المعبرة عن حب الوطن الغالي.
وفي المنطقة التاريخية بينبع أقامت بلدية ينبع وجهات حكومية عدة فعاليات احتفالاً باليوم الوطني، الذي يهدف إلى إظهار الجوانب التراثية في ينبع بطريقة إبداعية، تتناسب مع واجهة ينبع التاريخية، وعدد من الفنون الشعبية، وشهدت إقبالاً واسعًا من الزوار والأهالي، الذين توافدوا بمختلف فئاتهم العمرية متوشحين بالأعلام الوطنية وسط مشاعر الفخر والانتماء للوطن.
كما أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليات المكتب بالمنطقة التاريخية، ووزع خلالها أكثر من 300 شتلة زراعية، كما قام بتوزيع العديد من الهدايا والأعلام بهذه المناسبة الغالية.
واحتفل عدد من المرشدين السياحيين بمحافظة ينبع بمناسبة الذكرى الـ94 لتوحيد المملكة العربية السعودية، وأُقيم بهذه المناسبة احتفال مبسط بالمنطقة التاريخية حاملين الراية الخضراء خفاقة، ومستشعرين أهمية هذا اليوم المجيد، ومستذكرين البطولات والتضحيات التي قدمها المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-؛ إذ تم عرض معلومات تاريخية واجتماعية واقتصادية وتراثية، ومعالم سياحية، بما فيها الجزر بمحافظة ينبع، وتم عمل مبادرة مقدمة من المرشدين السياحيين بينبع لزوار المنطقة التاريخية، وجولات مجانية لزوار المنطقة التاريخية.
وانطلقت مساء أمس الأحد في المحافظة مسيرة دراجي ينبع بمشاركة 130 دراجًا، يحملون أعلام الوطن، وكانت تتغنى بالوطن وإنجازاته، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٤ للمملكة.
وانطلقت المسيرة من الهيئة الملكية بينبع الصناعية إلى منطقة ينبع التاريخية بمشاركة بلدية المحافظة والجهات الأمنية بالمحافظة والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع، و21 متطوعا ومتطوعة، معبرين عن فرحتهم بهذه المشاركة الوطنية.
وشهد مركز ينبع النخل احتفالاً بهذه المناسبة في مركز الاحتفالات، تضمن العديد من الفعاليات، منها الفنون الشعبية، ومسابقات وهدايا، وأوبريت، وشخصيات كرتونية، والفريق المضيء، وعرض البالونات، وعروض الإضاءة، ومسيرة وطنية.. وعدد من الفعاليات الوطنية.