الخميس.. انطلاق "رالي حائل" بمشاركة 160 متسابقًا في السيارات والدراجات النارية

ينطلق بعد غد الخميس، رالي حائل تويوتا الدولي 2023، في نسخته الـ19، بمشاركة 160 متسابقًا ومساعدًا في السيارات والدراجات النارية، ويستمر 3 أيام.
وسيشارك المتسابقون على 65 سيارة؛ منها 30 سيارة في الفئة المحلية وهي الخاصة ببطولة المملكة تويوتا للراليات الصحراوية، ويشارك 28 متسابقًا في فئة الدراجات النارية من بينها 5 في فئة الدراجات النارية الرباعية (كوادز)، و4 دراجات نارية مشاركة في الفئة المحلية.. ويبدأ المشاركون غدًا الأربعاء فحص مركباتهم تأهبًا لانطلاقة المرحلة الأولى في اليوم التالي.
ويشكل رالي حائل تويوتا 2023 الجولةَ الأولى لموسم العام الحالي من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا كروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، وسيقام الحدث الرياضي تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023.
تجدر الإشارة إلى أن رالي حائل شهد منذ انطلاقته 2006م إقبالًا كثيفًا من عشاق الإثارة والتحدي التي يرسمها لهم أبطال الراليات من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم، لتتشكل قوة وهيبة المواجه في مسارات الرالي الصحراوية التي تتميز في صعوبتها ووعورتها ما بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية التي تضمها وتشتهر بها منطقة حائل؛ مما جعلها من أهم المدن السعودية والخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات امتدت على مدى 19 عامًا.
وأوضح رئيس اللجان التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف أن اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا 2023 تعمل على تذليل جميع المعوقات والتهيئة لاستقبال الوفود من مختلف دول العالم والأبطال المنافسين، وتجهيز مقر إقامتهم ومقر انطلاق السباق ونهايته؛ مشيرًا إلى أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير وفق خطة العمل المرسومة قبل انطلاق عمل اللجان، وفق توجيهات أمير منطقة حائل ونائبه لتسخير جميع الإمكانيات وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان.