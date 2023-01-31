الخميس.. انطلاق "رالي حائل" بمشاركة 160 متسابقًا في السيارات والدراجات النارية

تجدر الإشارة إلى أن رالي حائل شهد منذ انطلاقته 2006م إقبالًا كثيفًا من عشاق الإثارة والتحدي التي يرسمها لهم أبطال الراليات من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم، لتتشكل قوة وهيبة المواجه في مسارات الرالي الصحراوية التي تتميز في صعوبتها ووعورتها ما بين الكثبان الرملية والمناطق الجبلية التي تضمها وتشتهر بها منطقة حائل؛ مما جعلها من أهم المدن السعودية والخليجية في منطقة الشرق الأوسط في رياضة سباق السيارات امتدت على مدى 19 عامًا.