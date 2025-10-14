المرور السعودي يدعو قائدي المركبات إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة قبل التجاوز

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالاحتياطات الأساسية قبل القيام بعملية التجاوز، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.
وأكدت الإدارة أهمية اتباع إجراءات السلامة المتمثلة في إعطاء الإشارات اللازمة قبل التجاوز، والتأكد من خلو المسار من المركبات، والنظر في المرايا الجانبية قبل تغيير المسار، إضافة إلى ضرورة تجنب التجاوز من كتف الطريق أو من الجهة اليمنى.
وأوضحت أن هذه السلوكيات الخاطئة تعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية، مشددة على أن الالتزام بقواعد المرور يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة مرورية آمنة على طرق المملكة.