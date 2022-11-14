صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع بلاك روك لاستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة مع شركة بلاك روك، الشركة العالمية التي تعمل في مجال الاستثمار؛ وذلك لترسيخ استراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية؛ بينما تتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.