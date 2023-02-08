نيابة عن أمير مكة.. محافظ جدة يرعى حفل زواج 1000 شاب مساء اليوم

وفور وصول الأمير سعود بن عبدالله عُزف السلام الملكي، ثم دشَّن الهوية الجديدة للجمعية التي تعبِّر عن أهداف الجمعية في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز قيمة الزواج، بالإضافة إلى بناء الأسر، وتيسير القدرة للشباب والفتيات من أجل إتمام عملية الحياة الزوجية المستقرة، وتعزيزًا لدور المجتمع غير الربحي في تنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات ومواجهة الخلافات الزوجية للمساعدة على تماسك المجتمع واستقراره.