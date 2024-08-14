مدير عام "تعليم الطائف" يلتقي 490 مدير ومديرة إدارة مدرسية

واستمرارًا لرفع مستوى التحصيل الدراسي، أكد الدكتور "الغامدي" أهمية الانضباط المدرسي كثقافة وركيزة مهمة من ركائز التعليم، مع ضرورة تطبيق كل ما يحقق الانضباط المدرسي من وسائل فاعلة، وأهمية جعل الأسر شريك فاعل في العملية التعليمية والتربوية.