مدير عام "تعليم الطائف" يلتقي 490 مدير ومديرة إدارة مدرسية

التقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، بما يزيد على 490 مدير ومديرة إدارة مدرسية.
يأتي ذلك بهدف التهيئة والاستعداد وتطبيق الأنظمة واللوائح وخلق بيئة جاذبة محفزة لإحداث أثر ودعم نواتج التعلم، الذي نظمته الشؤون التعليمية ممثلةً في إدارة الأداء التعليمي، قسم الإشراف التربوي، عبر منصة الـ WebE.
استهلّ "الغامدي" اللقاء بالتهنئة والمباركة للجميع بحصول "تعليم الطائف" على المركز الرابع في تحسين نتائج نافس وتحقيق مركز متقدم، مشيدًا بالجهود المبذولة داخل المدارس، وشاكرًا الجميع على هذا العطاء المثمر، ومتمنيًا استمرار النجاح والتقدم.
كما ألقى بعضًا من الإضاءات التعليمية الداعمة للميدان والمحققة للتطلعات والرافعة سقف التوقعات؛ إذ أشاد بأهمية التركيز والعناية بعمليات التعليم والتعلم داخل الصف وإسناد تدريس المواد إلى المختصين (العلوم- الرياضيات- اللغة الإنجليزية) للمرحلة الابتدائية.
وكذلك استخدام استراتيجيات تدريس جديدة لرفع المستوى وتحسين نواتج التعلم، مع العمل على تهيئة البيئة التعليمية باستخدام أفضل البرامج المتاحة والمحفزة.
وأكد "الغامدي" ضرورة تفعيل الخطط الوزارية الأسبوعية والفصلية، وبرامج التهيئة والالتزام بالأدلة التنظيمية المدرسية، وسرعة إتمام عمليات التسجيل والقبول للطلبة والطالبات في المدارس، وتسليم الكتب الدراسية، مع أهمية الاستمرار في التقويم المدرسي وتنفيذ خطط التحسين وتفعيل المنصات التعليمية، والمشاركة في أنشطة الإدارة والمسابقات الوزارية المختلفة.
واستمرارًا لرفع مستوى التحصيل الدراسي، أكد الدكتور "الغامدي" أهمية الانضباط المدرسي كثقافة وركيزة مهمة من ركائز التعليم، مع ضرورة تطبيق كل ما يحقق الانضباط المدرسي من وسائل فاعلة، وأهمية جعل الأسر شريك فاعل في العملية التعليمية والتربوية.
واختتم مدير عام "تعليم الطائف" كلمته بحثّ المدارس على المشاركة في جائزة الطائف للتميز والتي أطلقها محافظ الطائف سعود بن نهار، تحت مسمى "مُلهم"؛ بهدف تحفيز وتقدير المعلم والمعلمة وأعضاء الهيئة الإدارية داخل المدارس.
وجاء في المحور الثاني للقاء، التحدث حول تمكين المدارس والمبادرات الداعمة التي يقدمها "تعليم الطائف" للمدارس والهيئة التعليمية والإدارية "نافس، ارتقاء، أداء، التزام".