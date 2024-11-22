في أولى نسخها.. "وعد" توفّر أكثر من مليون فرصة تدريبية لعام 2023

وتميّزت النسخة الأولى التي انطلقت في عرعر، ثم الظهران، وجدة، وجازان بإنجازاتٍ بارزة، منها إيجاد فرصٍ تدريبية واسعة النطاق، إذ تمّ توفير أكثر من مليون ومئة وخمس وخمسين فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية رائدة في مجال التدريب، من خلال استهداف الشركات تطوير مهارات أبناء وبنات المملكة؛ لتمكينهم في مجالات عديدة، كما استقطبت المنشآت الرائدة في القطاع الخاص للاستثمار في رأس المال البشري، وعزّزت الاقتصاد بتطوير وتدريب القوى العاملة، وتفعيل الملتقيات المناطقية، وحققت الحملة نجاحاً بنسبة تجاوزت 112% من الأهداف المحدّدة خلال المرحلة الأولى.