"الفالح" يبحث مع عمدة مدينة لندن الفرص الاستثمارية بين الجانبين

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ بعمدة مدينة لندن "ألدرمان فينسينت كيفيني"، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين بهيئة الاستثمار، ورجال الأعمال.
وهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات ومناقشة التعاون في مجال التمويل الأخضر، والتأمين، والتعرف على الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
وبهذه المناسبة قال عمدة مدينة لندن: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، لمناقشة فرص زيادة التجارة والاستثمار بين مملكتينا العظيمتين في ضوء مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع المملكة المتحدة بالفعل بعلاقة تجارية واستثمارية قوية مع السعودية، وكان للاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية فوائد متبادلة - بما في ذلك التجديد الحضري في المملكة المتحدة، ونقل المعرفة إلى السعودية، وتعد هذه البداية واعدة، وهناك مجال أكبر بكثير لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد البلاد، وتفتح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة أوثق في الخدمات التي تعمل كأداة تمكين أساسية للتنويع ومصدر للتمويل".
وأضاف: "كما سررت بلقاء المنتمين لقطاع التأمين المزدهر في المملكة، وتعد المملكة المتحدة أكثر المراكز المالية الدولية والأكثر اتصالاً في العالم، حيث توفر وصولاً لا مثيل له إلى الأسواق العالمية، وكمركز مالي عالمي، فإن لندن ليست جيدة فقط في جذب رأس المال إلى حدودها، لكنها أيضًا رائعة كذلك في نشر رأس المال في كافة أنحاء العالم عبر عدد كبير من البنوك الدولية ومديري الأصول والمستثمرين المؤسسين العالميين المتجمعين في لندن، فمن خلال العمل سويًا، يمكن للخبرة البريطانية والوصول إلى الأسواق العالمية أن يساعدا في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لقطاع الخدمات المالية السعودي ".