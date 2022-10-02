"الفالح" يبحث مع عمدة مدينة لندن الفرص الاستثمارية بين الجانبين

وبهذه المناسبة قال عمدة مدينة لندن: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، لمناقشة فرص زيادة التجارة والاستثمار بين مملكتينا العظيمتين في ضوء مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع المملكة المتحدة بالفعل بعلاقة تجارية واستثمارية قوية مع السعودية، وكان للاستثمار السعودي في المملكة المتحدة من خلال صناديق الثروة السيادية فوائد متبادلة - بما في ذلك التجديد الحضري في المملكة المتحدة، ونقل المعرفة إلى السعودية، وتعد هذه البداية واعدة، وهناك مجال أكبر بكثير لمزيد من الاستثمار كجزء من رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد البلاد، وتفتح خبرة لندن إمكانيات هائلة لشراكة أوثق في الخدمات التي تعمل كأداة تمكين أساسية للتنويع ومصدر للتمويل".