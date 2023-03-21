إثراء للمحتوى الأكاديمي والتدريبي.. "اللجان الزكوية" توقّع مذكرةً مع "المراجعين"

وقّعت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والإمكانيات، بما يخدم مجال النزاعات الزكوية والضريبية والجمركية، وإثراء المحتوى العلمي والأكاديمي والتدريبي والمعرفي لمهنة المحاسبة والمراجعة.
وتم التوقيع في مقرّ الأمانة العامة بحضور الأمين العام للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبد الله بن عبدالرحمن السحيباني، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.
تأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الاستشارات في المجالات المشتركة؛ تعزيزًا لمبدأ العمل التكاملي بين الطرفين، وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية والبرامج التدريبية والمهنية المقدمة للمهتمين والمختصّين، وتحفيزًا للشراكة المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على رفع الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية الجمركية.