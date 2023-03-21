إثراء للمحتوى الأكاديمي والتدريبي.. "اللجان الزكوية" توقّع مذكرةً مع "المراجعين"

تأتي هذه الشراكة في إطار العمل المشترك والتعاون بين الجانبين في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الاستشارات في المجالات المشتركة؛ تعزيزًا لمبدأ العمل التكاملي بين الطرفين، وتقديم الدعم العلمي في اللقاءات والندوات المهنية والبرامج التدريبية والمهنية المقدمة للمهتمين والمختصّين، وتحفيزًا للشراكة المجتمعية بما ينعكس إيجابًا على رفع الكفاءة في مجال النزاعات الزكوية والضريبية الجمركية.