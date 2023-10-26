مبادرة مستقبل الاستثمار: القيادة الحاسمة ورؤية 2030 تمهد الطريق لتحول الرعاية الصحية في السعودية

ناقش الخبراء في النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض، التأثير التحويلي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 على الرعاية الصحية والرعاية في المملكة، وكيف لعبت القيادة دورًا حاسمًا في تنفيذها الناجح، وذلك خلال الجلسة التي حملت عنوان "توقعات 2024: الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية".
وشارك الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، رؤاه حول التحول الهائل الذي تقوده القيادة في السعودية، وقال إن القيادة الحاسمة هي سر نجاح رؤية 2030، حيث مهدت الرعاية الصحية والرعاية المقدمة، الطريق لإحداث تأثيرات تحويلية على المجتمع.
ومن بين المتحدثين في الجلسة، والتي ركزت أيضًا على الاتجاهات الجديدة في قطاع الرعاية الصحية، كل من ترافيس دالتون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة أوراكل الصحية، وأيرين هونغ، الشريك المؤسس لمجموعة سيك كابيتال، ونيسا ليونج، الشريك الإداري لشركة كيمينغ فينتشر بارتينرز، وكريستوفر ميريل، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاريسون ستريت.
وناقشت الجلسة مستقبل استثمارات الرعاية الصحية، لا سيما في المستشفيات والمرافق الطبية والتكنولوجيا الرائدة، مع تقييم العائد المحتمل على الاستثمار، ورأى الخبراء أن اللوائح والسياسات القوية التي تلوح في الأفق يمكن أن تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية والوصول إليها.
ووفقاً للدكتور شمشير، فقد تم إعادة تعريف مشهد الرعاية الصحية بشكل كبير في المملكة، مع التركيز على التمكين وتطوير أساليب تقديم الرعاية، حيث قال، "إن مفهوم قابلية العيش قد تطور بشكل كبير، حيث يأتي كبار لاعبي كرة القدم إلى المملكة ويؤكدون على الرعاية التي يتمتعون بها، ودعم القيادة لرؤية 2030، وتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الصحة كعنصر حيوي."
كما أكد الدكتور شمشير على الدور المهم الذي تلعبه الرعاية الصحية في الأحداث الكبيرة، مما يعكس التحول في الأولويات المجتمعية، وأضاف "نحن اليوم نرى المسعفون والعاملون في مجال الرعاية الصحية في هذه الفعاليات الكبيرة، مما يرمز إلى الدور البارز للرعاية في مجتمعنا."
وأشار الدكتور شمشير فاياليل، أن المشهد المتطور للملكية الفكرية وعصر ما بعد فيروس كورونا أحدث تغييرات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، فقد لقد ولت أيام شركات الأدوية الكبرى التي تقدم الأدوية فقط، واليوم نركز على إنشاء ملكية فكرية على أرض الواقع، وأن يتم التصنيع محليًا، وضمان سلاسل التوريد الفعالة.
وكانت شركة برجيل القابضة قد أطلقت تحت قيادة الدكتور شمشير فياليل، مؤخراً مراكز فيزيوثيرابيا وهي الشبكة الأولى من نوعها لتقديم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية، والتي تهدف إلى أن تكون الأكبر في المملكة، علاوة على ذلك، وضعت المجموعة أنظارها إلى استثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 لتوسيع حضورها.
وشارك الدكتور شمشير أفكاره حول التعاون بين قطاع الرعاية الصحية والمؤسسات السريرية الهامة، مؤكداً على أهمية الملكية الفكرية والمعرفة والريادة السريرية على الأسماء والعلامات التجارية، وقال "لقد تطور نموذج الشراكة لدينا، مع التركيز على رؤية النتائج على أرض الواقع، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل على تعزيز السياحة العلاجية وتشجيع المواهب على البقاء داخل المنطقة، والمساهمة في نموها وتطورها."
واختتم حديثه قائلاً، "إن نظام الرعاية الصحية الذي يتطور بسرعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هو في طليعة هذا التحول، وإن أنظمة الرعاية الصحية تهدف إلى جلب الأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية طبية إلى منطقتنا، وتشخيصهم وعلاجهم، ومنحهم فرصة لاستكشاف ثقافتنا الغنية وكرم ضيافتنا."