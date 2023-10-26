مبادرة مستقبل الاستثمار: القيادة الحاسمة ورؤية 2030 تمهد الطريق لتحول الرعاية الصحية في السعودية

ووفقاً للدكتور شمشير، فقد تم إعادة تعريف مشهد الرعاية الصحية بشكل كبير في المملكة، مع التركيز على التمكين وتطوير أساليب تقديم الرعاية، حيث قال، "إن مفهوم قابلية العيش قد تطور بشكل كبير، حيث يأتي كبار لاعبي كرة القدم إلى المملكة ويؤكدون على الرعاية التي يتمتعون بها، ودعم القيادة لرؤية 2030، وتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الصحة كعنصر حيوي."