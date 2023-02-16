"السديري": تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا بالرياض يأتي امتدادًا للنقلة التنموية بالمملكة

ثمن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، اليوم، إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، والتي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض.
وقال: "هذا المشروع امتداد لما تشهده المملكة في ظل هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين من نقلة تنموية ومشروعات نوعية تعزز من مكانة المملكة على جميع المستويات، وترسخ من مكانة العاصمة".
وأضاف: يأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير مستقبل العاصمة الرياض كوجهة عالمية، ومنطقة جذب استثماري، ويضيف للعاصمة مشروعًا عالميًا، سيرفع من مستوى جودة الحياة وتحقيق معايير الاستدامة، ويشكل رمزًا حضاريًا يضم أحدث التقنيات العالمية المبتكرة، ويشكل تجربة عيش فريدة، ومواكبًا للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده العاصمة في ظل الدعم الكبير من القيادة.