"السديري": تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا بالرياض يأتي امتدادًا للنقلة التنموية بالمملكة

وأضاف: يأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير مستقبل العاصمة الرياض كوجهة عالمية، ومنطقة جذب استثماري، ويضيف للعاصمة مشروعًا عالميًا، سيرفع من مستوى جودة الحياة وتحقيق معايير الاستدامة، ويشكل رمزًا حضاريًا يضم أحدث التقنيات العالمية المبتكرة، ويشكل تجربة عيش فريدة، ومواكبًا للنمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده العاصمة في ظل الدعم الكبير من القيادة.