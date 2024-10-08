هنا أعلى 5 مناطق.. "التجارة": 48 % نمواً في سجلات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمملكة

وأوضحت، عبر إنفوجراف رقمي، أن نمو سجلات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كان 3655 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023م، ووصل إلى 5440 سجلاً في الربع الثالث 2024م.