هنا أعلى 5 مناطق.. "التجارة": 48 % نمواً في سجلات الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمملكة

كشفت وزارة التجارة، عن نسبة نمو سجلات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالمملكة، مشيرة إلى أنها بلغت 48% بنهاية الربع الثالث 2024م.
وأوضحت، عبر إنفوجراف رقمي، أن نمو سجلات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كان 3655 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023م، ووصل إلى 5440 سجلاً في الربع الثالث 2024م.
وعن أعلى 5 مناطق من حيث نمو سجلات تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، أشارت الوزارة إلى أن النتائج جاءت كالآتي: "الرياض 3111، مكة المكرّمة 1202، الشرقية 588، والمدينة المنوّرة 184، والقصيم 85".
وأشارت "التجارة"، إلى أنه يمكن الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال عبر تتبع هذا الرابط: "https://mc.gov.sa/nl".