مشاريع البنية التحتية بالرياض ترصد مخالفات السلامة المرورية وتؤكد تشديد الرقابة في مواقع العمل

أكد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن الكود المعتمد لمشاريع البنية التحتية حدّد عددًا من المخالفات التي تُعد إخلالًا بتدابير السلامة المرورية داخل مواقع العمل، وذلك في إطار جهوده لرفع مستوى الانضباط الميداني والحفاظ على سلامة العاملين والمارة.
وأوضح المركز أن الالتزام بتطبيق هذه التدابير يهدف إلى تقليل الحوادث وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن المخالفات تشمل ضعف الإشراف الميداني، أو إهمال وضع اللوحات التحذيرية، أو عدم استخدام وسائل السلامة والإضاءة اللازمة في المواقع أثناء العمل.
وبيّن المركز أن الالتزام بتلك المعايير يُسهم في الحد من الأخطار المترتبة على الأعمال الميدانية، ويعزز من جودة بيئة العمل في مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري لضمان تطبيق اشتراطات السلامة بشكل كامل.