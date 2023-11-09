"نوبكو" و"جلاكسو سميث كلاين" راعيَيْن للنسخة الرابعة من مبادرة "امش 30" لعام 2023

ترعى الشركةُ الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"، وشركة "جلاكسو سميث كلاين" العالمية لصناعة الأدوية البيولوجية "Gsk"؛ النسخةَ الرابعة من المبادرة الوطنية "امش 30" لعام 2023م، التي يطلقها معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، يوم السبت المُقبل، في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، وذلك ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة.
وتهدف مبادرة "امش 30" إلى التحفيز على ممارسة المشي 30 دقيقة يوميًّا، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان، بما يُحقّق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مُستدام، وترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي، وتسهيل رياضة المشي على المجتمع، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية.
وتُعدُّ "نوبكو" أكبرَ شركة مركزية في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، والتخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة؛ حيث تأسست في عام 2009، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية بالمملكة العربية السعودية.
وأما "جلاكسو سميث كلاين" فهي شركة أدوية بيولوجية عالمية، تستهدف دمجَ العلم والتكنولوجيا والموهبة للمساعدة في التغلب على المرض، وظلّت لأكثر من 65 عامًا مساهمًا مهمًّا في دعم جهود الصحة العامة في المملكة، من خلال مصنعها "جلاكسو السعودية العربية المحدودة" الذي أطلق في عام 1992م في جدة، وبدأ طرح إنتاجه التجاري في عام 1997م، ويضمّ المصنعُ عدّةَ خطوط إنتاج تشمل خطوط تصنيع الأدوية الموضعية والسائلة والأقراص، كما يسعى لتوفير الطلب المتزايد على الأدوية واللقاحات عبر إنتاج أكثر من 20 مليون وحدة سنويًّا لخدمة السوق السعودي.
يذكر أن وزارة الصحة بدأت مبادرة "امش 30" منذ عام 2019، فيما جاءت نسخة 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، وبلغ عدد المشاركين في المبادرة خلال السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك في مختلف مناطق المملكة.