"نوبكو" و"جلاكسو سميث كلاين" راعيَيْن للنسخة الرابعة من مبادرة "امش 30" لعام 2023

وأما "جلاكسو سميث كلاين" فهي شركة أدوية بيولوجية عالمية، تستهدف دمجَ العلم والتكنولوجيا والموهبة للمساعدة في التغلب على المرض، وظلّت لأكثر من 65 عامًا مساهمًا مهمًّا في دعم جهود الصحة العامة في المملكة، من خلال مصنعها "جلاكسو السعودية العربية المحدودة" الذي أطلق في عام 1992م في جدة، وبدأ طرح إنتاجه التجاري في عام 1997م، ويضمّ المصنعُ عدّةَ خطوط إنتاج تشمل خطوط تصنيع الأدوية الموضعية والسائلة والأقراص، كما يسعى لتوفير الطلب المتزايد على الأدوية واللقاحات عبر إنتاج أكثر من 20 مليون وحدة سنويًّا لخدمة السوق السعودي.